SG Telgte-Wolbeck II kommt gegen Salzkotten zu spät ins Spiel

Vielleicht muss Mardin Ahmedin mal etwas an der Spielvorbereitung ändern. „Es ist schon auffällig“, sagte der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets II, „dass wir bis jetzt in jedem Spiel einem Rückstand hinterhergelaufen sind.“ Manchmal geht das gut, manchmal nicht. So wie im Heimspiel gegen den TV Salzkotten II. Der Aufsteiger in die Oberliga verlor gegen die routinierten Gäste mit 73:80 (33:44).

„Bis zum dritten Viertel war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben uns sehr schwergetan und den Ball nicht laufen lassen“, klagte Ahmedin. In den dritten zehn Minuten lagen die Gastgeber in Telgte sogar mit 19 Punkten in Rückstand (42:61). Erst im letzten Viertel waren sie richtig im Spiel und kämpften sich heran bis zum 73:78 anderthalb Minuten vor Schluss. Salzkotten ließ sich den Vorsprung aber nicht mehr nehmen.

„Das ist schon eine abgezockte Truppe, die kaum Fehler macht“, sagte Ahmedin anerkennend. Er hat nachgezählt: Allein die beiden ehemaligen Bundesliga- und der frühere Pro-B-Spieler erzielten zusammen 66 der 80 Gäste-Punkte. „Trotzdem: Hätten wir von Anfang an den Ball besser laufen lassen, hätten wir auch eine Chance gehabt“, ist der Baskets-Trainer überzeugt.

Telgte-Wolbeck II: A. Krone (22), Holz (12), Buckermann (9), Menke (9), Dohmen (6), Thewes (6), Wichmann (4), Peters (3), Seb. König (2), Adel.