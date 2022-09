SG Telgte-Wolbeck II muss auf Trio verzichten

Für Oberliga-Aufsteiger SG Telgte-Wolbeck II steht am Sonntag das erste Heimspiel in neuer Umgebung an. Und mit dem BC Leopoldshöhe stellt sich gleich ein spielstarker Gegner in der Emsstadt vor. Die Hausherren müssen auf drei Akteure verzichten.

Die zweite Mannschaft der SG Telgte-Wolbeck bestreitet am Sonntag um 16 Uhr ihr erstes Heimspiel in der Oberliga. In der Zweifachhalle in Telgte wird dann der BC Leopoldshöhe zu Gast sein. „Das ist immer ein unangenehmer Gegner“, weiß Coach Mardin Ahmedin aus vielen Duellen gegen die Telgter Erstvertretung. „Sie sind auf den Flügeln gut aufgestellt und spielen schon lange zusammen.“ Dem möchten die heimischen Korbjäger eine gute Verteidigung entgegensetzen. „Wir müssen besser kommunizieren als zuletzt und den Ball gut laufen lassen. Gute Ansätze waren in Bielefeld schon zu sehen.“ Beim Regionalliga-Absteiger verlor Ahmedins Team vor Wochenfrist mit 63:71. Diesmal muss es auf Ole Thewes, Lennart Wichmann und Sebastian König verzichten, die sich im Urlaub befinden, während ihre Teamkollegen am zweiten Spieltag die ersten Zähler einfahren wollen.