SG Telgte-Wolbeck II steigert sich in Herten und holt den zweiten Sieg

Nach einer souveränen zweiten Halbzeit gewann die zweite Mannschaft der Telgte-Wolbeck Baskets bei den Hertener Löwen II mit 77:57. Die Gäste steigerten sich ab dem dritten Viertel in der Offense und bekamen die beiden besten Spieler der Hertener in den Griff.

Nach einer souveränen zweiten Halbzeit gewann die zweite Mannschaft der Telgte-Wolbeck Baskets bei den Hertener Löwen II mit 77:57 (39:35). Mit dem zweiten Sieg im vierten Spiel ist die Bilanz des Aufsteigers in die Oberliga jetzt ausgeglichen. Die Gäste lagen am Freitagabend in den ersten 20 Minuten immer vorne, konnten die Führung aber nicht ausbauen. „Wir sind zu sehr ins Eins-gegen-eins gegangen und haben nicht konsequent genug am Ring gefinisht“, sagte Mardin Ahmedin, der Coach der Spielgemeinschaft. Die beiden besten Spieler der Hertener bekamen die Baskets dann mit einer Full-court-Verteidigung in den Griff. Die Gastgeber erzielten im dritten und letzten Viertel insgesamt nur noch 22 Punkte. „In der zweiten Halbzeit haben wir konsequenter verteidigt, haben den Ball besser laufen lassen und haben viel schneller gespielt“, lobte Ahmedin. „Ich bin zufrieden. Auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen.“

Telgte-Wolbeck II: Buckermann (16), A. Krone (16), Diaby (9), Thewes (9), Dohmen (6), Adel (6), Menke (5), Holz (4), Seb. König (4), Peters (2).