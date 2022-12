SG Telgte-Wolbeck II verlängert gegen RSV Borken die Siegesserie

Vierter Sieg in Serie: Die zweite Mannschaft der Telgte-Wolbeck Baskets gewann auch gegen den RSV Borken. Um den knappen Erfolg musste die Spielgemeinschaft aber bis zum Schluss zittern.

Am kommenden Sonntag spielt die zweite Mannschaft der Telgte-Wolbeck Baskets bei Tabellennachbar GV Waltrop. Dann beginnt die Weihnachtspause. Schade eigentlich für die Spielgemeinschaft, denn der Aufsteiger eilt in der Oberliga seit Wochen von Sieg zu Sieg. Das knappe 82:79 (44:41) gegen den RSV Borken war der vierte Erfolg in Serie und der sechste insgesamt. „Wir machen einfach weiter, das ist doch schön“, sagt Coach Mardin Ahmedin.

In einem offenen Match mussten die Gastgeber in Telgte bis zum Schluss um die Punkte zittern. „Das war das härteste Spiel der Saison. Ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr stolz auf die Jungs“, sagt Ahmedin. Sonderlob verteilte er an die Topscorer Eric Peters und Ole Thewes.

Mit einer schlechten Verteidigung lag Telgte-Wolbeck II mit 23:37 hinten (13.). Dann steigerte sich das Team, legte einen 21:4-Lauf hin und gab die Führung nicht mehr aus der Hand.

Telgte-Wolbeck II: Peters (26), Thewes (21), Menke (10), Holz (8), Dohmen (8), Adel (7), Diaby (2), Ayana, Wichmann.