SG Telgte-Wolbeck ist gewarnt vor Adler Frintrop

Die Telgte-Wolbeck Baskets gastieren beim Tabellenvorletzten Adler Frintrop. Die Essener sind heimstark. Alle vier Siege in dieser Saison haben sie in eigener Halle geholt.

Die 2. Regionalliga ist verrückt in dieser Saison. Die Telgte-Wolbeck Baskets spielen eine tolle Runde, stehen auf dem fünften Platz, aber der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur sechs Punkte. Es kann also noch viel passieren. Umso wichtiger, dass die Spielgemeinschaft aus dem Münsterland am heutigen Samstag (16 Uhr) in Essen gewinnt.

Ältere Spieler mit Erfahrung

Gastgeber Adler Frintrop steht unten in der Tabelle. Das nehmen die Baskets aber ebenso wenig zum Maßstab wie den lockeren 104:49-Sieg in der Hinrunde. „Da hatte Frintrop nur sechs Spieler dabei“, winkt Marc Schwanemeier ab. „Essen hat bislang nur zu Hause gewonnen, vier von sechs Spielen in eigener Halle“, warnt der SG-Coach. „Die haben einige ältere Leute dabei, die schon in höheren Ligen gespielt haben, auswärts aber teilweise nicht mitfahren. Wir müssen unser Spiel machen und versuchen, das Tempo hochzuhalten.“

Aufbauspieler Robert Burrichter fehlt Telgte-Wolbeck aus privaten Gründen. Center Daniel Woltering war in dieser Woche krank, sein Einsatz ist fraglich.