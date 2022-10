SG Telgte-Wolbeck kassiert in Recklinghausen dritte Niederlage

Am Ende verspielten die Telgte-Wolbeck Baskets einen 67:64-Vorsprung. Sie unterlagen bei Citybasket Recklinghausen II mit 68:75. „Wir haben das Spiel nicht in der Schlussphase verloren, sondern in der ersten Halbzeit“, sagte Trainer Marc Schwanemeier.

Die Telgte-Wolbeck Baskets holten einen großen Rückstand auf. Mit einem Dreier von Simon König gingen sie kurz vor Schluss mit 67:64 in Führung. Doch am Ende mussten sie am Samstag bei Citybasket Recklinghausen II mit 68:75 (38:46) die dritte Niederlage im vierten Match der 2. Regionalliga hinnehmen.

„Wir haben das Spiel nicht in der Schlussphase verloren, sondern in der ersten Halbzeit“, sagte Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft. „Da haben wir zu viel zugelassen. 46 Punkte für den Gegner waren einfach zu viel.“

Erst in Führung (6:2), lag Telgte-Wolbeck mit 19:23 nach dem ersten Viertel und in der 17. Minute sogar mit 14:32 hinten. Die Gäste, die kurzfristig ohne Center Daniel Woltering (Knieprobleme) auskommen mussten, spielten in den zweiten 20 Minuten deutlich konzentrierter in der Defense. Die Baskets glichen im dritten Viertel zum 53:53 aus, legten auf 58:53 (33.) und 67:64 (38.) vor. Dann schlug Recklinghausen mit einem 8:0-Lauf zum 72:67 entscheidend zurück. Für die Gastgeber war es der ersten Sieg.

Schwanemeier haderte auch damit, dass sein Team in der zweiten Halbzeit allein acht Freiwürfe verwarf.

Telgte-Wolbeck: Blömer (15), Sierra (11), Oguama (8), Sim. König (7), Sieg (7), F. Blome (5), Anssari (5), Krapp (4), Petrov (3), Patte (3), Burrichter.