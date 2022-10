SG Telgte-Wolbeck macht auch gegen Werne zu viele Fehler

Nach einem Blitzstart verloren die Telgte-Wolbeck Baskets ihr erstes Heimspiel in dieser Saison gegen die LippeBaskets Werne mit 72:83. Aus der Distanz trafen die Gastgeber sehr ordentlich, unterm Korb aber nicht. Stark, wie Neuzugang David Blömer sich in Telgte vorstellte.

David Blömer (l.) startete mit zwei Dreiern ins Spiel. So ging es für den Neuzugang und die SG Telgte-Wolbeck aber nicht weiter.

Das kann man so machen im ersten Heimspiel für seinen neuen Club: David Blömer stellte sich am Freitagabend dem Telgter Publikum gleich mal mit zwei Drei-Punkte-Würfen vor. Wow, 6:0-Führung in der ersten Minute.