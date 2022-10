SG Telgte-Wolbeck mit vollem Kader nach Recklinghausen

Mit voraussichtlich kompletter Belegschaft fahren die Telgte-Wolbeck Baskets zu Citybasket Recklinghausen II. Dieses Team hat die Spielgemeinschaft in der Saisonvorbereitung klar besiegt – was aber nichts heißt, meint SG-Coach Marc Schwanemeier. Der Gegner habe sich inzwischen enorm verstärkt.

Testspiele sind oft ein Muster ohne Wert. Marc Schwanemeier wird das seiner Mannschaft klarmachen, wenn die Telgte-Wolbeck Baskets am Samstag (16.30 Uhr) bei Citybasket Recklinghausen II antreten. „Gegen die haben wir in der Saisonvorbereitung klar gewonnen, aber das wird jetzt ein ganz anderes Spiel. Recklinghausen hat sich mittlerweile verstärkt“, warnt der Coach der Spielgemeinschaft. „Es sind jetzt ein paar ältere Spieler dabei, die alle schon höher gespielt haben“, sagt Schwanemeier über die Reserve des Erstregionalligisten. Die Recklinghäuser Zweite hat zwar alle drei Begegnungen in der 2. Regionalliga verloren, zuletzt aber nur knapp gegen das Spitzenteam aus Dortmund-Derne. Telgte-Wolbeck verbuchte gegen Adler Frintrop den ersten Sieg in dieser Saison. Schwanemeier weiß, was für den zweiten Erfolg zu tun ist: „Wir müssen hohes Tempo gehen, immer Vollgas geben und unser Spiel durchziehen.“ Die Baskets fahren voraussichtlich mit komplettem Kader nach Recklinghausen.