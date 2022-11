SG Telgte-Wolbeck nach Sieg gegen Paderborn nicht mehr Letzter

Kurzfristig mussten die Telgte-Wolbeck Baskets auf die erkrankten Patrick Oguama und David Blömer verzichten. Keine guten Voraussetzungen für das Kellerduell in der 2. Regionalliga gegen die zweite Mannschaft der Paderborn Baskets. Davon unbeirrt gewann die Spielgemeinschaft am Samstag gegen die Talentschmiede des ProA- Teams aus Ostwestfalen mit 87:65 (46:28).

„Ein ganz wichtiger Sieg“, atmete Coach Marc Schwanemeier nach dem zweiten Erfolg in dieser Spielzeit kräftig durch. Telgte-Wolbeck hat zwei Plätze aufgeholt, ist jetzt Drittletzter.

„Das war eine komplette Mannschaftsleistung, vor allem in der Defense“, lobte der SG-Trainer. „Unsere kleinen Spieler haben Druck auf die Guards gemacht, unsere großen Leute haben wenige Dreier zugelassen.“

Die Gastgeber arbeiteten bei ihrem ersten Auftritt in dieser Saison in Wolbeck besonders in der ersten Halbzeit sehr effizient in der Verteidigung. Über 12:4 lagen sie nach dem ersten Viertel mit 23:9 vorne und nach dem zweiten mit 46:28. „Wie man die offensive Paderborner Mannschaft kennt, ist sie dann ins Risiko gegangen“, so Schwanemeier. Die Gäste verkürzten auf 34:48 und am Ende des dritten Viertels auf 51:65, aber Telgte-Wolbeck blieb ruhig. Die 71:54-Führung (34.) war laut Schwanemeier eine „kleine Vorentscheidung“, das 80:58 (37.) dann die endgültige.

Wieder bitter: Rafael Sierra konnte nach einem Ellbogen-Schlag auf die Brust in der zweiten Halbzeit nicht mehr weiterspielen. Und Robert Burrichter ist im letzten Viertel übel umgeknickt.

SG Telgte-Wolbeck: Krapp (18), Sieg (17), Simon König (15), Patte (10), F. Blome (9), Woltering (7), Anssari (5), Petrov (4), Sierra (2), Burrichter.