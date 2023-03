SG Telgte-Wolbeck nur Außenseiter bei Primus Salzkotten

Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck sind gut in Form. Dennoch könnte die samstägliche Aufgabe in Salzkotten eine ganz schwierige für sie werden. Immerhin peilt der Gegner energisch die Rückkehr in die 1. Regionalliga an.

„Die Accent Baskets Salzkotten wollen wieder hoch“, erzählt Marc Schwanemeier über den samstäglichen Gegner (Anwurf: 18.30 Uhr in Ostwestfalen). „Sie haben ihre Mannschaft komplett umgerüstet und viele Erstregionaliga-erfahrene Spieler, zudem hungrige Neuzugänge und eine gute Bank“, so der Coach der SG Telgte-Wolbeck weiter. Im Hinspiel verkauften sich die heimischen Basketballer sehr teuer. Lediglich mit vier Punkten Differenz (87:91) unterlagen sie dem Spitzenreiter in eigener Halle. „Wir haben den ex­trem starken Amerikaner in ihren Reihen bei nur 24 Punkten gehalten.“ Ansonsten erzielt er gerne auch mal 40 Punkte. „Es wird schwierig. Ich überlege noch, ob wir die gleiche Taktik wie im Hinspiel oder eine andere spielen. Wir können auf jeden Fall ohne Druck antreten“, so Schwanemeier. Shayan Anssari war unter der Woche krank. Ob er dabei sein kann, ist offen.