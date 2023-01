SG Telgte-Wolbeck schlägt auch Tabellenführer SVD Dortmund

Die Telgte-Wolbeck Baskets mischen die 2. Regionalliga auf. Auf ihrem Beutezug nimmt die Spielgemeinschaft auch keine Rücksicht auf große Namen oder Tabellenstände. Das jüngste Opfer: Der SVD 49 Dortmund verlor am Samstagabend in Telgte mit 67:83 (28:36) und büßte damit die Spitzenposition ein. Die Baskets feierten ihren sechsten Sieg in Serie. Kurios: Sie sind Vierter, haben aber weiterhin nur sechs Punkte – also drei Siege – Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Zweite Niederlage der Dortmunder

Das Topteam aus Dortmund-Derne kassierte zum Rückrundenstart erst seine zweite Niederlage in dieser Saison, aber auch die zweite in Folge. Wieder fehlte dem Gast mit Yvan Noubissi eine entscheidende Kraft. Das soll die tolle Vorstellung der Hausherren aber nicht abwerten. „Wir haben eine super Defense gespielt, eine der stärksten Leistungen in der Verteidigung in dieser Saison“, lobte SG-Coach Marc Schwanemeier. „Außer im ersten Viertel waren wir auch in der Offense in einem guten Rhythmus.“

In den ersten zehn Minuten hielten sich beide Mannschaft noch zurück. Nach einem 10:2-Start lag Telgte-Wolbeck mit 12:8 vorne. Im zweiten Viertel wurden beide Angriffsreihen stärker. Telgte-Wolbeck geriet mit 18:21 in Rückstand, ging zur Halbzeit aber mit 36:28 in Führung.

Keine gute Nachricht für Werne

Nach dem Seitenwechsel ließen die Baskets den Gegner nach einem 43:36-Vorsprung auf 49:47 herankommen, legten aber wieder auf 55:49 vor. In den letzten Abschnitt startete der Favorit mit einem Dreier zum 55:52. Das machte die Gastgeber nicht nervös. Weiter konsequent in der Verteidigung und clever im Angriff zogen sie auf 71:56 davon (36.). Den Rückstand holten die Dortmunder nicht mehr auf.

„Ich bin gut zufrieden“, blieb Schwanemeier anschließend die Coolness in Person. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir haben als Team zusammengearbeitet. Wir sind auf einem richtigen Weg. So wollen wir weitermachen.“ Das ist keine gute Nachricht für die LippeBaskets Werne. Der Tabellendritte erwartet am kommenden Samstag die SG Telgte-Wobeck.

SG Telgte-Wolbeck: Krapp (21), Petrov (13), Sieg (12), F. Blome (10), Patte (9), Anssari (8), Oguama (8), Sim. König (2), Burrichter.