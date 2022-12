SG Telgte-Wolbeck spielt jetzt zweimal gegen BG Dorsten

Zweimal trifft die SG Telgte-Wolbeck im Dezember auf die BG Dorsten: zu Hause in der dritten Runde des WBV-Pokals (wahrscheinlich am 20. Dezember) und auswärts am morgigen Samstag (19 Uhr). Nach dem zweiten Sieg in dieser Saison gegen die Paderborn Baskets II reist die Spielgemeinschaft mit Rückenwind ins erste Duell.

Den haben die Dorstener gerade nicht. Der Absteiger wollte die 2. Regionalliga eigentlich schnell wieder nach oben verlassen, liegt jetzt aber schon sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. „Dorsten ist im Moment anfällig. Das wollen wir nutzen“, sagt SG-Coach Marc Schwanemeier. Dafür muss sein Team aber auf den Amerikaner aufpassen, der schon mal 40 Punkte macht. „Die ganze Mannschaft hat ihre Qualität“, so Schwanemeier.

Robert Burrichter (Sprunggelenkverletzung) fällt bei der SG Telgte-Wolbeck aus.