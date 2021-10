SG Telgte-Wolbeck überzeugt in Borken nur eine Halbzeit

Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets beim RC Borken-Hoxfeld mit 69:55. Die Spielgemeinschaft überzeugte aber nur in der zweiten Halbzeit. Zur Pause lag der Oberligist sogar in Führung.

Coach Marc Schwanemeier war nur mit der Leistung in den letzten beiden Vierteln zufrieden.

Eine Halbzeit etwas lasch, der zweite Durchgang tadellos, und am Ende ein deutlicher Sieg: Den letzten Test vor dem Saisonstart in der 2. Regionalliga gewannen die Telgte-Wolbeck Baskets am Samstag beim Oberligisten RC Borken-Hoxfeld mit 69:55 (33:34). „Das war auf jeden Fall noch ein wichtiges Spiel, um im Rhythmus zu bleiben“, bilanzierte Coach Marc Schwanemeier eher nüchtern.

Zu Euphorie gaben die ersten beiden Viertel wenig Anlass. Da war der Klassenunterschied nicht zu sehen. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten ging die Spielgemeinschaft zwar mit 27:18 in Führung, Borken wendete das Blatt bis zur Pause aber auf 34:33. „In der Defense fehlte noch die Spannung, in der Offense haben wir einfache Dinger und auch von außen nicht getroffen“, kritisierte Schwanemeier. Das besserte sich dann deutlich, die Baskets zogen auf 59:41 (32.) entscheidend davon.

Im ersten Punktspiel erwarten sie am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in Telgte den TVO Biggesee.

Baskets: D. Blome (15), Anssari (14.), König (10), Krapp (8), Sierra (7), A. Krone (5), Patte (5), Ch. Krone (3), Burrichter (2), Diaby Touré.