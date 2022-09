SG Telgte-Wolbeck überzeugt in Dortmund nur in der Defense

Die Telgte-Wolbeck Baskets überzeugten im ersten Saisonspiel nur in der Defense. „Wir waren noch nicht so richtig im Spielfluss. Da war mehr für uns drin“, sagte Coach Marc Schwanemeier nach der Niederlage beim SVD Dortmund.

Zwei starke Verteidigungsreihen und zwei Offensivabteilungen mit viel Luft nach oben – so kommt dieses Ergebnis zustande: Die Telgte-Wolbeck Baskets verloren das erste Saisonspiel beim SVD 49 Dortmund mit 59:65 (31:38). „Wir waren noch nicht so richtig im Spielfluss, Dortmund aber auch nicht. Da war mehr für uns drin“, sagte Marc Schwanemeier. Der Coach der Spielgemeinschaft zählt das Team aus Dortmund-Derne zu den Favoriten in der 2. Regionalliga.

Beide Mannschaften spielten am Samstagabend mit hoher Intensität in der Defense. Die Gäste hatten damit zu kämpfen, dass sie im Angriff zu viele Fehler machten. „Und unsere Trefferquote über außen war diesmal nicht so gut“, sagte Schwanemeier. Bitter, dass die beiden Center früh mit jeweils vier Fouls belastet waren – Daniel Woltering nach 22 und Florian Sieg nach 26 Minuten.

Nach einem 2:9-Fehlstart verkürzte Telgte-Wolbeck bis zum Ende des ersten Viertels auf 20:21. Beim 22:21 und 25:24 lag die SG zweimal in Führung, aber auch zum letzten Mal an diesem Abend. Zur Halbzeit gerieten die Baskets mit 31:38 und nach dem dritten Viertel mit 46:51 in Rückstand. Sie holten zum 49:51 auf, blieben beim 56:58 (37.) und 58:62 bis zur Schlussminute dran. Sie gingen ins Risiko, trafen aber nicht, während Dortmund die Nerven behielt.

Bereits am kommenden Freitag (20 Uhr) erwartet die SG in Telgte die LippeBaskets Werne.

Telgte-Wolbeck: Petrov (12), Krapp (10), D. Blome (8), Woltering (8), F. Blome (7), Patte (6), Oguama (5), Sieg (2), Anssari (1), Burrichter.