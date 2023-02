SG Telgte-Wolbeck verliert gegen Recklinghausen in letzter Sekunde

Die Telgte-Wolbeck Baskets haben gegen Citybasket Recklinghausen II auch das Rückspiel verloren. Völlig unnötig, wie Trainer Marc Schwanemeier sagte. Der entscheidende Korb gelang den Gästen in Wolbeck buchstäblich in letzter Sekunde.

Knapp 15 Sekunden vor Schluss gleichen die Telgte-Wolbeck Baskets zum 72:72 aus, schaffen es gegen Citybasket Recklinghausen II aber trotzdem nicht in die Verlängerung. In letzter Sekunde kassiert der Zweitregionalligist in Wolbeck noch den Korb zur 72:74 (38:35).

„Sehr, sehr ärgerlich. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Marc Schwanemeier, der Coach der Spielgemeinschaft. Gegen Recklinghausen, besetzt mit einigen Spielern mit höherklassiger Erfahrung, hatte Telgte-Wolbeck auch in der Hinrunde verloren.

Offener Schlagabtausch

Nach dem ersten Viertel lagen die Baskets mit 18:22 in Rückstand und nach dem zweiten mit 38:35 vorne. Nach der 62:57-Führung verloren sie im dritten Viertel den Faden. „Wir waren teilweise zu hektisch“, so Schwanemeier. Recklinghausen drehte das Spiel zum 62:63, dann wurde es ein offener Schlagabtausch. Beim Stand von 68:72 nahm Schwanemeier eine Auszeit. Mit einem Freiwurf und mit einem Dreier von Sören Krapp exakt 14,6 Sekunden vor Schluss glichen die Gastgeber zum 72:72 aus.

Recklinghausen nahm eine Auszeit, besprach den letzten Angriff und war tatsächlich noch erfolgreich: In letzter Sekunde flog ein riskanter Wurf durch den Ring zum 72:74.

„ »Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben.« “ Marc Schwanemeier

„In der Schlussphase war ich mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen nicht zufrieden“, klagte Schwanemeier. Allein darauf schob er die Niederlage aber nicht. „Das muss man hinnehmen. Wir haben das Spiel selbst aus der Hand gegeben.“

Die Pause bis zum 4. März (dann geht es nach Salzkotten) kommt den Baskets entgegen. Einige Spieler sind angeschlagen, sie können ihre Blessuren bis dahin in Ruhe auskurieren.

SG Telgte-Wolbeck: Krapp (20), Patte (11), F. Blome (10), Sieg (9), Petrov (5), Simon König (5), Sebastian König (4), Oguama (4), Burrichter (2), Anssari (2).