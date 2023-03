SG Telgte-Wolbeck verliert hoch bei Tabellenführer Salzkotten

Sehr deutlich mit 101:74 gewann Spitzenreiter Accent Baskets Salzkotten gegen die Telgte-Wolbeck Baskets. Die Niederlage fiel nach Meinung des Gäste-Trainers viel zu hoch aus. Anfang der zweiten Halbzeit lag die Spielgemeinschaft sogar in Führung.

In der 23. Minute führten die Telgte-Wolbeck Baskets beim Spitzenreiter der 2. Regionalliga mit 54:53. Eine Überraschung lag in der Luft – aber nur ganz kurz. Die Accent Baskets Salzkotten konterten direkt und fuhren am Samstagabend im 16. Spiel ihren 14. Sieg ein. Der fiel mit 101:74 (49:42) sehr deutlich aus.

Zu deutlich nach Meinung von Marc Schwanemeier. „Wir haben gar nicht schlecht gespielt. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, das hat nachher auch der Gegner zugegeben“, sagte der Coach der Spielgemeinschaft. Den Amerikaner habe sein Team zwar nicht stoppen können, ihn aber unter seinem Punkte-Schnitt gehalten. „Nur die Großen haben zu viel gepunktet und wir haben dem Gegner zu viele zweite Chancen gegeben“, so Schwanemeier. Fünf Salzkottener sind größer als zwei Meter.

Völlig den Faden verloren

Nach dem ersten Viertel lagen die Gäste mit 19:25 hinten und zur Halbzeit mit 42:49. Mit einem guten Lauf traf Telgte-Wolbeck zum 54:53, doch Salzkotten holte sich die Führung mit 61:58 zurück. „Dann haben wir den Faden verloren, hatten zu viele Ballverluste und haben zu viele Rebounds zugelassen“, kritisierte Schwanemeier. Der Spitzenreiter zog auf 74:58 davon. Nach dem 86:70 (34.) hat die SG nicht mehr viel getroffen.

Noch ein Neuzugang

Sein Debüt für Telgte-Wolbeck gab Benedikt Christophel (Flügel). Er hat zuletzt beim UBC Münster II gespielt, war lange im Ausland und kann laut Schwanemeier nicht jede Trainingseinheit mitmachen.

Telgte-Wolbeck: F. Blome (13), Oguama (13), Krapp (12), König (11), Woltering (11), Petrov (9), Burrichter (2), Patte (2), Christophel (1).