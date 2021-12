SG Telgte-Wolbeck viel zu hektisch in Paderborn

Nach einer „klaren Ansage“ des Trainers in der Halbzeitpause steigerten sich die Telgte-Wolbeck Baskets. Am Ende blieben sie aber chancenlos gegen die Paderborn Baskets II. Die Spielgemeinschaft agierte viel zu hektisch und hatte eine miserable Trefferquote.

Erst nach Mitternacht sind die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck am Freitagabend wieder zu Hause eingetrudelt. Der Ausflug nach Ostwestfalen war lang – und er hat sich noch nicht einmal gelohnt. „Nicht wirklich“, stöhnte Trainer Marc Schwanemeier. Seine Mannschaft verlor das Spiel in der 2. Regionalliga bei der zweiten Mannschaft der Paderborn Baskets deutlich mit 65:87 (25:43).

Die Gastgeber wirkten mit vier Pro-A-Spielern im Team sehr abgeklärt. Sie nutzten jeden Fehler aus, und davon machten die Telgte-Wolbeck Baskets bei ihrer vierten Niederlage im fünften Saisonmatch viel zu viele – vor allem in Offense. „In der ersten Halbzeit war unsere Trefferquote unterirdisch. Wir haben viel zu nervös und hektisch gespielt. Die Paderborner haben das mit ihrer Schnelligkeit eiskalt ausgenutzt“, bilanzierte Schwanemeier.

Schlechte Entscheidungen, schlechte Würfe

In den ersten beiden Vierteln kamen die Gäste nie richtig in die Partie. Sie gingen zwar mit 2:0 in Führung, lagen dann aber mit 2:12 hinten und zur ersten Pause mit 14:24. Im zweiten Abschnitt wurd es nicht besser. „Schlechte Entscheidungen, schlechte Würfe – anfangs haben wir so gut wie gar nichts getroffen“, sagte Schwanemeier. Seine Truppe geriet mit 15:34 in Rückstand. Zur Halbzeit hieß es 25:43.

Eine „klare Ansage“ habe es in der Pause gegeben, berichtete der Coach. Die hat sich die Mannschaft offenbart zu Herzen genommen. Telgte-Wolbeck verkürzte zunächst auf 32:46 und dann auf 48:59 (29.). Die Hoffnung der Gäste auf eine Wende erstickten die Paderborner im Keim. Sie nutzten die Hektik bei den Telgtern und erhöhten Ende des dritten Viertels auf 64:48.

Paderborn zu abgezockt

Zu Beginn des letzten Durchgangs beklagte Schwanemeier „einige unsportliche Fouls gegen uns“. Beim 50:69-Rückstand war eine Vorentscheidung gefallen. „Dann war es nur noch Schaulaufen“, so Schwanemeier. „Wir haben noch alles versucht, aber Paderborn war zu abgezockt.“ Der ganze Aufwand am Freitagabend – er war vergebens.

Am kommenden Samstag (11. Dezember, 19.30 Uhr) erwartet die Spielgemeinschaft in Telgte den Tabellenvierten Salzkotten.

Telgte-Wolbeck: D. Blome (14), Krapp (13), Schmidt (12), F. Blome (7), Ahmedin (6), König (5), Patte (5), A. Krone (2), Anssari (1), Diaby, Burrichter.