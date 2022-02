SG Telgte-Wolbeck vor schwerem Heimspiel gegen SVD Dortmund

Auch wenn der SVD 49 Dortmund die Erwartungen von außen bislang nicht erfüllt hat, sehen sich die Telgte-Wolbeck Baskets in eigener Halle nicht als Favorit. Nicht so gut besetzt ist die Spielgemeinschaft diesmal unterm Korb.

Auf der Liste der Meisterkandidaten in der 2. Regionalliga stand vor der Saison der SVD 49 Dortmund ziemlich weit oben. Die Erwartungen haben die Basketballer aus dem Stadtteil Derne als Tabellenfünfter nicht erfüllt. „Die hatten wohl intern Probleme“, sagt Marc Schwanemeier, der Coach der Telgte-Wolbeck Baskets. „Sie haben aber sehr gute Einzelspieler.“

So gute, dass Schwanemeier sein Team vor dem Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) in Telgte gegen die Dortmunder als Außenseiter einstuft. „Wir wollen sie ärgern. Sie sind ja schlagbar, wie man in dieser Saison gesehen hat.“ Das Hinspiel verloren die Baskets mit 63:76.

Besonders stark sei das Team unterm Korb. Gerade da ist die Spielgemeinschaft derzeit schwach besetzt. Beat Weichsler (private Gründe), Simon König (berufliche Gründe) und David Blome (Knieverletzung) fehlen. Aus der zweiten Mannschaft hilft Christopher Krone aus.