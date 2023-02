SG Telgte-Wolbeck will es besser machen als in Recklinghausen

An das Hinspiel in Recklinghausen erinnert sich SG-Coach Marc Schwanemeier nicht so gerne. Am Samstag im Rückspiel wollen es die Korbjäger aus Telgte und Wolbeck besser machen. Die Voraussetzungen dafür sind gut.

Das Hinspiel bei Citybasket Recklinghausen II hat die SG Telgte-Wobeck mit 68:75 verloren. „Es war kein schönes Spiel, die Spannung hat uns gefehlt“, erinnert sich Coach Marc Schwanemeier an eine von bislang erst sechs Saisonniederlagen. Am Samstag um 19.30 Uhr wollen sie es im Rückspiel in Wolbeck besser machen. Die personellen Voraussetzungen dafür sind gut. „Ich gehe davon aus, dass wir mit zehn Leuten antreten können. Daniel Woltering war zuletzt zwar krank, vielleicht ist er aber bis dahin wieder fit“, sagt der Übungsleiter des Tabellenvierten. „Recklinghausen II ist das zweitbeste Defensiv-Team in der 2. Regionalliga und hat viele erfahrene Spieler in seinen Reihen, die schon höher gespielt haben. Seit Januar sind zwei weitere Routiniers hinzugekommen, von denen nur einer regelmäßig spielt.“ Die Personalien zeigen, dass sich der Liga-Neunte intensiv um den Klassenerhalt bemüht.