SG Telgte-Wolbeck will gegen BG Dorsten erstmals ins Viertelfinale

Die SG Telgte-Wolbeck will gegen die BG Dorsten erstmals ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Der Sieg gegen Dorsten in der 2. Regionalliga vor gut zwei Wochen sollte kein Maßstab sein für die Gastgeber.

Die Spielgemeinschaft Telgte-Wolbeck ist seit ihrer Gründung 2016 zweimal aufgestiegen. Eine schöne Erfolgsgeschichte ist das. Im WBV-Pokal ins Viertelfinale einzuziehen, das haben die Basketballer aber noch nicht geschafft. Jetzt haben sie die Chance dazu. Im Achtelfinale erwarten sie am heutigen Dienstag (20 Uhr in der Telgter Zweifachhalle) den Ligakonkurrenten BG Dorsten.

„Wir haben die Möglichkeit, unter die besten Acht in NRW zu kommen. Das wäre für uns als Mannschaft und für den Verein ein Highlight“, unterstreicht Coach Marc Schwanemeier die Bedeutung des Pokalspiels. Das verspricht Spannung, denn es treffen kurz vor der Weihnachtspause der Tabellenfünfte und -vierte der 2. Regionalliga aufeinander.

Vier Siege in Folge

Telgte-Wolbeck hat die letzten vier Spiele in der Meisterschaft gewonnen, darunter am 3. Dezember mit 88:70 in Dorsten. Das muss aber nichts heißen, denn seinerzeit schmorte der überragende Amerikaner im Dorstener Team aus disziplinarischen Gründen fast die komplette Spielzeit auf der Bank. „Jetzt wird er spielen, die Mannschaft wird anders aufgestellt sein“, weiß Schwanemeier. „Es war zu lesen, dass sie Revanche wollen. Es wird ein heißer Fight.“

Der SG-Trainer hofft, dass Patrick Oguama und Daniel Woltering (beide waren zuletzt krank) ins Team zurückkehren. Aus der zweiten Mannschaft helfen Jonah Dohmen und Alex Krone aus. Eventuell springt noch ein weiterer Spieler aus der Oberliga-Truppe ein.