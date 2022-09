SG Telgte-Wolbeck will mehr Siege als im Vorjahr

Für die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck beginnt am Samstag in Dortmund die neue Meisterschaftsrunde in der 2. Regionalliga. Coach Marc Schwanemeier hat ein klares Ziel ausgegeben: „Mehr Siege als im Vorjahr holen.“

Die heimischen Basketballer haben das Ende der Europameisterschaft in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien abgewartet, jetzt geht‘s los mit der neuen Saison. Am Samstag um 19 Uhr startet die SG Telgte-Wolbeck in die Meisterschaftsrunde. Der erste Gegner hat‘s gleich in sich.