SG Telgte-Wolbeck zurück in der Erfolgspur – Sieg in Essen

Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck sind zurück auf dem vierten Platz in der 2. Regionalliga. Voraussetzung dafür war ein umkämpfter Auswärtserfolg in Essen.

Eine Woche nach der Niederlage in Werne sind die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim heimstarken DJK Adler Frintrop kamen sie in Essen zu einem 74:70 (33:38)-Auswärtserfolg und eroberten damit Platz vier in der 2. Regionalliga zurück.

Das erste Viertel verlief weitgehend ausgeglichen. Mal hatten die Hausherren mit 12:9 (5.) die Nase vorne, mal lagen die Gäste aus dem Münsterland mit 21:19 (10.) in Führung. „Danach haben wir ein bisschen den Faden verloren und falsche Entscheidungen getroffen“, bedauerte SG-Coach Marc Schwanemeier. Auf 38:23 (15.) enteilten die Gastgeber, ehe ein 10:0-Lauf die SG-Korbjäger wieder in Schlagweite brachte.

Aufholjagd im zweiten Durchgang

In der zweiten Hälfte agierte die Deckung des Tabellenvierten besser. „Und vorne haben wir mehr Tempo gemacht“, berichtete Schwanemeier. „So sind wir Punkt Punkt näher gekommen.“

Beim 44:46 (25.) waren die Baskets wieder dran, beim 66:57 (33.) erstmals deutlich in Führung. „Da haben wir viel Druck unterm Korb gemacht und waren auch fitter“, so Schwanemeier. Wirklich in Gefahr geriet der Auswärtserfolg in der Schlussphase nicht mehr. Alle SG-Akteure kamen zu Punkten.

SG: Krapp (18), F. Blome (15), Anssari (8), Woltering (8), Oguama (7), Sieg (6), Patte (5), Petrov (4) und Simon König (3)