SG Telgte zu schwach? Nein – SF Ostinghausen zu gut

Stürmer Josef Maffenbeier spielte hinten links in der Viererkette. In der Schlussphase kamen noch Peer Starzonek aus der zweiten und Björn Busch aus der dritten Mannschaft zu ihren Bezirksliga-Einsätzen. Waren die vielen Ausfälle ausschlaggebend für die 0:5 (0:2)-Niederlage der SG Telgte gegen die Sportfreunde Ostinghausen? Dafür, dass die Gastgeber im Takko-Stadion gegen den Tabellenführer chancenlos waren? Nein, meinte Frank Plagge. „Daran hat es nicht gelegen. Wir hatten ja eine gute Mannschaft auf dem Platz“, sagte der SG-Trainer.

Entscheidend war am Sonntag die Stärke des Gegners. „Die sind bei Ballbesitz überhaupt nicht nervös geworden, auch wenn wir mal Druck gemacht haben“, zeigte sich Plagge beeindruckt. „Diese Ruhe am Ball! Und alle zehn Feldspieler hatten eine sehr gute Technik und sehr gutes Passspiel.“

Diese Lobeshymne verdiente sich Ostinghausen erst nach einer Anfangsphase, in der die SG mitspielte und durch Kevin Wolf die erste Chance hatte. Er zog am langen Pfosten vorbei (12.). Im Gegenzug zeigte Fred Gutmann bei einem Diagonalball seine ganze Klasse – 0:1 für den Spitzenreiter. Nach 35 Minuten erhöhte Lars Schröder mit seinem zwölften Saisontor auf 0:2. Die Hausherren mussten viel laufen, standen hinten aber ganz gut. Nur nach vorne ging nichts mehr. Das frühe Anlaufen der Gäste aus Bad Sassendorf machte ihnen Stress. Arbnor Jashari und Fahri Malaj im SG-Angriff sahen an diesem Nachmittag kein Land.

Pech dann auch noch, dass der Schiedsrichter kurz nach der Pause beim 0:3 ein klares Abseits übersah (50.). In einer guten Phase der Telgter mit zwei wenigstens mal gefährlichen Offensivaktionen stellte der Spitzenreiter auf 0:4 (63.) und sechs Minuten später auf 0:5. Das war der Schlusspunkt eines abgezockten Auftritts des Meisterschaftsfavoriten.

SG: Kersten – Hagedorn (71. Ad. Krasniqi), Schwienheer (76. Starzonek), Hitchcock, Maffenbeier – Lubeseder, Röös, Wolf (88. Busch), Bemben – Malaj, Jashari (66. Moreira). Tore: 0:1 Gutmann (12.), 0:2 Schröder (35.), 0:3 Mazziotti (50.), 0:4 Gutmann (63.), 0:5 Franke (69.).