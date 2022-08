Showdown bei der SG Grün-Weiß Telgte

Showdown an der Einener Straße: Parallel kämpfen am letzten Spieltag die Herren der SG Grün-Weiß Telgte um den Verbleib in der Bezirksklasse und die Herren 40 um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Zwei Endspiele zum Abschluss der Sommerrunde auf der Anlage der SG Grün-Weiß Telgte – Showdown an der Einener Straße: Parallel kämpfen am Samstag ab 13 Uhr die Herren um den Verbleib in der Bezirksklasse und die Herren 40 um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Die Herren erwarten mit dem punktgleichen TC Ostbevern einen direkten Konkurrenten. Im Abstiegskampf, in den auch noch BW Beelen verwickelt ist, haben die Telgter nach dem Match-Verhältnis die schlechtesten Karten.

Die Herren 40 der SG Grün-Weiß (sechs Siege in sechs Spielen) dürfen mit einem weiteren Erfolg gegen Verfolger DJK SF Dülmen definitiv den Gruppensieg in der Münsterlandliga feiern. „Wir haben genug Bier auf Lager, daran wird es nicht scheitern“, sagt Teamsprecher Rüdiger Kexel. „Aber erst mal müssen wir gewinnen. Das wird ein hartes Spiel, Dülmen hat eine gute Truppe.“ Die haben auch die Gastgeber, die zudem noch in Bestbesetzung mit großem Kader auflaufen. Dülmen und auch Werne (beide 5:1 Punkte) könnten Telgte noch überholen. Bei einer Niederlage der Grün-Weißen entscheidet das Match-Verhältnis über den Aufstieg.