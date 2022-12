Sieg des TV Friesen Telgte gegen Sparta Münster fällt viel zu hoch aus

Die Dreifachhalle ist eine Festung. Für die Konkurrenz in der Münsterlandliga gibt es am Telgter Schulzentrum in dieser Saison nichts zu holen. Die Handballer des TV Friesen feierten am Samstagabend gegen Sparta Münster mit 33:26 (13:14) den sechsten Sieg im sechsten Heimspiel. Jedes Mal haben sie über 30 Tore geworfen.

Was sind die Gründe für diese Heimstärke? Ist es das für einige Gästeteams ungewohnte Harzverbot? Oder die Kulisse? „Ich würde sagen, es ist das Publikum“, meinte Trainer Sebastian Seitz. Am Samstagabend sind knapp 250 Zuschauer gekommen. Sie haben die eigene Mannschaft zwar zum Sieg getragen, diesmal aber nicht zu einer mitreißenden Vorstellung.

TV Friesen Telgte gegen Sparta Münster Die Handballer des TV Friesen Telgte gewinnen in der Münsterlandliga gegen Sparta Münster mit 33:26. Foto: Ralf Aumüller

Das Ergebnis fiel deutlich zu hoch aus, Sparta wurde unter Wert geschlagen. Bis fünf Minuten vor Schluss war die zerfahrene Partie offen. Erst als ein Münsteraner den Ball beim Stand von 27:25 an die Unterkante der Latte warf und Marcel Sommer den Gegenstoß zum 28:25 nutzte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, zur Pause lag Sparta knapp vorne. Den 14:16-Rückstand drehten die Hausherren zur 20:16-Führung, doch die Münsteraner blieben bis auf ein, zwei Tore immer dran. Erst in der Schlussphase mussten sie abreißen lassen.

„ »Das waren viel zu viele Einzelaktionen, das war kein Mannschaftssport.« “ Sebastian Seitz

Die Friesen hätten es gegen eine personell stark dezimierte Sparta-Truppe an diesem Abend leichter haben können, wenn sie das Tempo höher gehalten und konzentrierter gespielt hätten. „Das war extrem schlecht“, fällte Seitz ein hartes Urteil. Zu hart? „Nein, das meine ich ganz genau so“, betonte der Coach. „Jeder wollte was für sich machen. Das waren viel zu viele Einzelaktionen, das war kein Mannschaftssport. Am Ende war wohl unsere breite Bank entscheidend.“

Bis zum nächsten Spiel wird Seitz’ Ärger ganz sicher verraucht sein. Der TV Friesen spielt erst wieder am 14. Januar um Punkte.

TV Friesen: Austrup, Deppe – Langenberg (6), Duwe (6), Große-Schute (4), Hotte (3), Sommer (3/1), Jashari (2), Kerstiens (2), Kuschmann (2), Nahrup (2), Enzner (1), Wichmann (1), Altepost (1), Kostovski.