Sieg gegen Gremmendorf – wieder alles im Lot beim TV Friesen Telgte II

Geht doch: Nach dem mauen Auftritt in der Vorwoche zeigte sich der TV Friesen Telgte II wieder von seiner besseren Seite. Trainer Sebastian Seitz war nach dem Heimsieg gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde voll des Lobes.

Die Handballer des TV Friesen Telgte II haben eine starke Reaktion auf die schwache Vorstellung vor einer Woche in Münster gezeigt. Gegen die HSG Gremmendorf/Angelmodde gewannen die Gastgeber mit 32:25 (14:12) und halten mit dem vierten Sieg Anschluss an das obere Tabellendrittel der Bezirksliga.

„Der Charakter und die Einstellung haben gestimmt, diese Reaktion wollte ich sehen“, sagte Friesen-Coach Sebastian Seitz nach dem klaren Erfolg. Engagiert und konzentriert von der ersten Minute an hatte seine Sieben die Partie gleich im Griff. In den ersten 15 Minuten war es noch ein Spiel auf Augenhöhe. Nach einer 3:0-Führung der Friesen kamen die Gäste wieder heran (4:3, 6:5), dann setzte sich der TV langsam ab. In der 20. Minute hieß es 10:5 aus Telgter Sicht, sicher sein konnten sich die Gastgeber aber noch nicht, wie sich bald zeigte. Die HSG verkürzte bis zur Pause wieder auf zwei Tore, näher kam sie aber nicht heran.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Friesen ihren Gegner weiter unter Druck und bauten den Vorsprung bis zur 36. Minute auf 21:13 aus. Es schlichen sich einige Unsicherheiten ein, die die Gäste noch mal auf drei Tore heranbrachten (22:19), dann machte der TV endgültig den Deckel drauf. „Wir haben uns aus einer kleinen Schwächephase gut rausgezogen“, lobte Sebastian Seitz die Einstellung seiner Mannschaft, die jetzt Spiel und Gegner kontrollierte und den Sieg sicher ins Ziel brachte.

„Wir haben den Gegner mit einer guten und aggressiven Deckung unter Druck gesetzt“, hatte Seitz das richtige Rezept für den Erfolg. „Zudem haben alle Feldspieler getroffen, da waren wir schwer ausrechenbar“.

TV Friesen II: Deppe, Austrup – Langenberg (5), Hotte (5), Enzner (5), Nahrup (5), Wichmann (3), Kostovski (2), Sommer (2), Diekhoff (1), Altepost (1), Wessel (1), Kuschmann (1), Duwe (1), Hoffmann, Tilbeck.