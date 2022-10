Sieg in Emsdetten – TV Friesen Telgte ist fit fürs Topspiel

Drilon Jashari (vorne) warf am Sonntag in Emsdetten neun Tore für den TV Friesen Telgte.

Ein bisschen Nervenkitzel musste am Ende noch sein. Unterm Strich aber haben die Handballer des TV Friesen die richtige Antwort auf die erste Niederlage in dieser Saison in Havixbeck gegeben. Die Telgter verbuchten am Sonntag mit dem 25:23 (13:7) beim TV Emsdetten III den sechsten Sieg im siebten Spiel. Sie sind gerüstet für das Topspiel der Münsterlandliga am kommenden Samstag (18 Uhr) in eigener Halle gegen die noch ungeschlagene HSG Preußen/Borussia Münster.

„Das war deutlich besser als im vergangenen Spiel“, sagte Friesen-Trainer Sebastian Seitz. „Beide Torhüter waren gut, wir haben gut in der Deckung agiert und häufig schnell über den Kreis abgeschlossen.“

In der ersten Halbzeit setzten sich die Telgter auf sieben Tore ab (12:5/28.). Emsdetten kam aber wieder heran. Die Gastgeber verkürzten einen 20:24-Rückstand 23 Sekunden vor Schluss zum 23:24. Das letzte Tor warfen aber die Friesen zum 23:25. „Da haben wir es spannender gemacht als nötig“, sagte Seitz. „Da müssen wir mehr Ruhe bewahren.“

Bester Werfer des TV Friesen war Drilon Jashari mit neun Toren. „Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte nur ein oder zwei Fehlwürfe“, lobte Seitz. A-Junior Till Kerstiens, ausgestattet mit einem Doppelspielrecht, feierte sein Debüt in der Ersten. Die Emsdettener Emshalle ist kein schlechter Ort dafür.

TV Friesen: Deppe, Austrup – Jashari (9), Hotte (3/3), Kostovski (3), Tilbeck (2), Langenberg (1), Börger (1), Wichmann (1), Große-Schute (1), Kuschmann (1), Nahrup (1), Duwe (1), Sommer (1/1), Kerstiens, Grundmann.