Sieg in Nordwalde – jetzt jagen alle den TV Friesen Telgte

Nach dem Sieg im Nachholspiel beim SC Nordwalde steht der TV Friesen Telgte an der Tabellenspitze. Die wichtigen Duelle mit den anderen Topteams kommen aber noch. Dass es in Nordwalde eng wurde, nimmt Trainer Sebastian Seitz auch auf seine Kappe.

So sieht die Tabelle der Handball-Münsterlandliga aus Sicht des TV Friesen sehr schön aus. Und so könnte sie bis zum Saisonende auch bleiben. In Telgte jedenfalls hätten sie nichts dagegen, denn ihre Mannschaft steht nach einem sauberen Saisonstart mit 10:0 Punkten an der Spitze. Das Team gewann am Sonntagabend das Nachholspiel beim SC Nordwalde mit 29:24 (16:11).

Sind die Friesen jetzt Top-Favorit auf den Meistertitel? Sebastian Seitz umschifft diese Frage. „Zumindest sind wir jetzt die Gejagten“, sagt der Trainer. Außerdem müsse man erst die kommenden Wochen abwarten, so Seitz mit Blick auf die Tabelle. Der SC DJK Everswinkel und die SG Handball Ibbenbüren II haben jeweils erst einen Minuspunkt. Die HSG Preußen/Borussia Münster (6:0 Zähler) ist noch zwei Spiele in Rückstand. Auf die drei Verfolger treffen die Telgter zwischen Anfang November und Anfang Dezember. Dann ist die Rangliste vermutlich aussagekräftiger. Nach einem Wochenende Pause stehen für den TV Friesen jetzt zunächst zwei Auswärtspartien in Havixbeck und Emsdetten auf dem Plan.

Zwei Kreisläufer

Der Sieg in Nordwalde war härter erkämpft als es das Ergebnis mit fünf Treffern Vorsprung vermuten lässt. Zum ersten Mal in dieser Saison blieben die Telgter unter 30 Tore. Es war ein verrücktes Match, „womit ich auch ein bisschen zu tun hatte, weil ich in der Halbzeitpause ziemlich radikal durchgewechselt habe“, gestand Seitz.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste den Spielstand mit einem Fünf-Tore-Lauf von 7:9 auf 12:9 gedreht. Zur Pause lagen sie mit 16:11 vorne, ehe Nordwalde eine Hammer-Serie hinlegte zum 16:19. Rund zwölf Minuten blieben die Friesen ohne eigenen Torerfolg. Da standen überwiegend die Nachwuchsspieler auf der Platte. „Nordwalde hat in der zweiten Halbzeit einen super Auftritt hingelegt, besser als in der ersten“, so Seitz. „Unsere Jungspunde konnten nicht dagegenhalten.“ Der Coach wechselte wieder und ließ in den letzten gut zehn Minuten mit zwei Kreisläufern und nur zwei Rückraum-Spielern agieren. Ein Kniff, der Nordwalde nicht passte. Telgte drehte das Match erneut mit einem Sieben-Tore-Lauf von 18:21 zum 25:21 (54.).

„ »Beide Mannschaften haben guten, körperlich sehr robusten, aber fairen Handball gespielt. Das hat Spaß gemacht.« “ Sebastian Seitz

„Wir waren in der Breite besser besetzt und hatten mit den zwei Kreisläufern ein taktisches Mittel mehr als der Gegner. Deshalb haben wir auch verdient gewonnen“, bilanzierte Seitz. „Beide Mannschaften haben guten, körperlich sehr robusten, aber fairen Handball gespielt. Das hat Spaß gemacht.“ So viel vermutlich wie der Blick auf die aktuelle Tabelle.

TV Friesen: Austrup – Langenberg (5), Kostovski (5/3), Duwe (5/2), Große-Schute (4), Enzner (2), Kuschmann (2), Nahrup (2), Wichmann (2), Jashari (1), Sommer (1), Börger, Tilbeck, Altepost, Dieckhoff.