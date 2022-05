Sophia Kleinherne aus Telgte spielt Champions League

Sophia Kleinherne hat in ihrer jungen Fußballerinnen-Laufbahn schon einiges erlebt. In der nächsten Saison kommt ein weiteres spannendes Abenteuer hinzu. Mit der Eintracht aus Frankfurt wird die 22-jährige Telgterin in der Champions League an den Start gehen.

Sophia Kleinherne wird in der nächsten Saison Champions League spielen. Am letzten Spieltag der Frauen-Bundesliga bezwang die 22-jährige Telgterin mit Eintracht Frankfurt Werder Bremen mit 4:0. Da Konkurrent Turbine Potsdam zeitgleich bei Vizemeister FC Bayern München mit 0:5 unterlag, sprangen die Hessinnen noch auf Platz drei, der zur Teilnahme an der europäischen Königsklasse 2022/23 berechtigt. Vor einer Woche hatten Kleinherne & Co. den direkten Vergleich in Potsdam mit 2:0 gewonnen und sich dadurch in eine komfortable Ausgangsposition manö­vriert. In den nächsten Tagen wird die Innenverteidigerin erfahren, ob sie zum deutschen Kader für die EM vom 6. bis 31. Juli in England gehört.