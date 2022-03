Später Knockout für Ems gegen Münster 08 II

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer am Sonntag beim A-Liga-Match in Vadrup. Zunächst lagen die Gastgeber 0:2 im Hintertreffen, glichen dann aus, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen.

Auch für A- Kreisligist SV Ems Westbevern wachsen die Bäume nicht gleich in den Himmel. Nach zwei Siegen in Folge verlor das Team von Trainer Andrea Balderi mit 2:3 (0:2) gegen die zweite Mannschaft des SC Münster 08. „Wir hatten uns viel vorgenommen, um auf Kurs zu bleiben, hatten auch zahlreiche gute Tormöglichkeiten aus dem Spiel heraus, trafen Pfosten und Latte. Letztlich war die schwache erste Halbzeit mitentscheidend für die bittere Niederlage. Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gewesen, doch Münster 08 gelang in der 88. Minute der Siegtreffer“, bilanzierte der Emser Coach anschließend.

Die Grün-Weißen kamen gut ins Spiel und hatten Pech, dass Michael Licher nach einem Zuspiel von Hendrik Schlunz nur den Pfosten traf. Dann aber die kalte Dusche für die Emser. Nach einer Ecke führte ein Schuss ins lange Eck zum 0:1. „Da waren wir nicht präsent genug“, bemängelte Balderi. In der 24, Minute vereitelte Ems-Torhüter Christian Budde eine weitere gute Chance der Gäste. Nur 60 Sekunden später verpassten Julian Knappheide und Christian Nosthoff nach einer Ecke den möglichen Ausgleich. Die 08-Reserve traf in der offen geführten Begegnung nur den Pfosten (28.). Nach einem Freistoß fiel das zweite Tor (43.) für Münster 08 II.

Mit neuem Mut und auch ein bisschen Wut über die bisherige Leistung kamen die Emser aus der Kabine und ließen prompt auch Taten folgen – in Form eines Doppelschlages. Zunächst traf Hendrik Schlunz (53.) per Kopfball nach Einwurf von Michael Licher. Und nur eine Minute zielte Steffen Kötter mit einem Flachschuss in die rechte untere Ecke zum Ausgleich. Ems – getragen von den Zuschauern – hatte fortan alles im Griff und Chancen durch Schlunz (65.) und Adrian König (78.). Zudem prallte der Ball ans Gestänge des 08-Tores (82.). Besser machten es die Gäste, die eine ihrer wenigen Chanen per Kopfball zum Siegtreffer nutzten.

Ems: Budde – Kötter, O. Hollmann (50. Schange), Knappheide, A. Hollmann – Neufend, König, Nosthoff, D. Schlunz – H. Schlunz, Licher. Tore: 0:1 Rosenberger (18.), 0:2 Ciuraj (43.), 1:2 H. Schlunz (53.), 2:2 Kötter (54.), 2:3 Ciuraj (88.).