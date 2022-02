Spiel beim SC Sönnern abgesagt – SG Telgte testet gegen Borussia Emsdetten

Frank Busch hat sich am Sonntagnachmittag als Spion unter die Zuschauer der Bezirksliga-Begegnung TuS Freckenhorst gegen RW Westönnen gemischt. Der Trainer der SG Telgte konnte sich den Ausflug erlauben, weil das Spiel seiner SG beim SC Sönnern am Sonntagmittag vom Gastgeber abgesagt wurde. Kicken war auf dem Naturrasen in Werl nicht möglich. „Ihnen ist beim Sturm das Dach vom Kassenhäuschen weggeflogen. Und der Platz war wohl übersät mit Stöckern und Ästen“, berichtete Busch. Dafür hat die SG ein attraktives Testmatch eingeschoben: Am morgigen Dienstag erwarten die Telgter den Westfalenligisten Borussia Emsdetten. Anstoß auf dem Kunstrasenplatz im Takko-Stadion ist um 20 Uhr. Am nächsten Sonntag (27. Februar, 15 Uhr) bestreitet die SG das Nachholspiel gegen Schwarz-Gelb Oestinghausen. Eine Woche später kommt der TuS Freckenhorst nach Telgte.