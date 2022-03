Spiel der SG Telgte-Wolbeck steht auf der Kippe

Geplant ist, am Samstag um 19.30 Uhr beim TVE Dortmund Barop anzutreten. Ob es für die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck dazu wirklich kommt, hängt von dem Ergebnis ihrer Tests ab. Zuletzt waren insgesamt fünf Spieler positiv getestet worden.

Die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck wollen am Samstag um 19.30 Uhr beim TVE Dortmund Barop antreten. Ob die Begegnung aber wirklich stattfindet, war am Donnerstag noch offen. Grund sind die hohen Infektionszahlen und anstehende Tests auf Seiten der Emsstädter. In der vorherigen Woche hatte es gleich vier Spieler des Zweitregionalligisten erwischt. Drei von ihnen haben sich inzwischen wieder freigetestet.

Allerdings hat es jetzt erneut einen Akteur getroffen. Nachdem am Dienstag gemeinsam trainiert wurde, unterrichtete Felix Blome seine Teamkollegen einen Tag später von einem positiven Test, obwohl dieser tags zuvor noch unauffällig ausfiel. Also werden sich nun wieder alle SG-Teammitglieder testen. Sollte ein zweiter positiver Fall dabei sein, würde das weitere Verfahren mit dem zuständigen Staffelleiter besprochen werden.

Fest steht, dass David Blome (Meniskus-Anriss und Knorpelschaden) in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt. Lukas Buckermann (leichte Gehirnerschütterung) und Robert Burrichter (privat verhindert) fallen ebenfalls aus.