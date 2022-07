Spielplan für SG Telgte in der Damen-Landesliga

In der Frauen-Landesliga beginnt die Fußball-Saison 2022/23 zwei Wochen später als bei den Männern. Die Spielklasse hat lediglich 14 Mannschaften im Tableau. Die SG-Damen beginnen auswärts.

Die Landesliga-Damen der SG Telgte nehmen ihr Training für die nächste Saison am 23. Juli (Samstag) um 19.30 Uhr auf. Das erste Meisterschaftsspiel steht am 28. August (Sonntag) um 13 Uhr bei Turo Darfeld an. Die Landesliga-Staffel 3 ist nur mit 14 Teams besetzt.

1. Spieltag, 28. August

Turo Darfeld - SG Telgte

2. Spieltag, 4. September

SG Telgte - TuS Recke

3. Spieltag, 11. September

Union Wessum - SG Telgte

4. Spieltag, 18. September

Telgte - W. Mecklenbeck II

5. Spieltag, 25. September

FC Oeding - SG Telgte

6. Spieltag, 2. Oktober

Telgte - SV Welbergen

7. Spieltag, 9. Oktober

Ibbenbüren II - SG Telgte

8. Spieltag, 16. Oktober

SG Telgte - BW Aasee

9. Spieltag, 23. Oktober

Bor. Emsdetten - SG Telgte

10. Spieltag, 30. Oktober

SG Telgte - GW Nottuln

11. Spieltag, 6. November

Gremmendorf - SG Telgte

12. Spieltag, 13. Novemb.

GW Amelsbüren - Telgte

13. Spieltag, 27. Novemb.

Telgte - Borussia Münster