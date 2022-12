Spitzenspiel für Ems Westbevern und Kellerduell für SG Telgte II

Dritter gegen Vierter: Das Spitzenspiel kurz vor der Winterpause in der Fußball-Kreisliga A1 steigt am Sonntag zu späterer Stunde (16 Uhr) in Sendenhorst, wenn die SG den SV Ems Westbevern erwartet.

„Wir müssen Lösungen finden, wie wir die stabile Abwehr der SG in Verlegenheit bringen können“, sagt Ems-Trainer Andrea Balderi. Aus dem Hinspiel (1:3) haben die Westbeverner noch eine Rechnung zu begleichen. Balderi muss auf die Brüder Nils und Fabian Engberding (Urlaub) verzichten. Alexander Menke steht wieder zur Verfügung. Hinter Philip Schange steht noch ein Fragezeichen.

Seit 21. August sieglos

Verletzte, Erkrankte, Corona-Infizierte, Kurzurlauber: Am Dienstag waren nur sechs Spieler beim Training der SG Telgte II, am Freitag hatten sich sieben angemeldet. Der Aufsteiger braucht die Winterpause dringend. Im letzten Match 2022 am Sonntag (12.30 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht Eintracht Münster helfen Josef Maffenbeier und Jan Plagge aus der ersten Mannschaft aus. „Unsere Truppe ist klein, aber nicht schlecht“, sagt SG-Coach Björn Busch. „Wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen.“

Die Eintracht hat die ersten beiden Saisonpartien für sich entschieden (5:1 gegen Telgte II), ist seit dem 21. August aber sieglos.