Staffeleinteilungen stehen fest

Der Handballkreis Münsterland hat die Staffeleinteilung für die heimischen Ligen veröffentlicht. Die Männer des TV Friesen bekommen es in der in Münsterlandliga umbenannten Bezirksliga unter anderem mit den Nachbarn und Landesliga-Absteigern aus Sendenhorst und Everswinkel zu tun. Die Handballerinnen aus der Emsstadt befinden sich jetzt in der Münsterlandklasse (Bezirksklasse) und treffen dort auf elf gegnerische Teams. Die Klassen für die Saison 2022/23 sehen wie folgt aus.

Münsterlandliga (Bezirksliga) Männer: SW Havixbeck, Eintracht Hiltrup, Kattenvenne/Lengerich II, SC DJK Everswinkel, Sparta Münster, SG Sendenhorst, TV Friesen Telgte, HSG Münster, SG Handball Ibbenbüren II, TV Emsdetten III, ASV Senden II, SC Nordwalde, HSG Ascheberg/Drensteinfurt und HF Reckenfeld/Greven 05

Münsterlandliga (Bezirksliga) Frauen: SG Handball Ibbenbüren II, Sparta Münster, SG Handball Steinfurt, GW Nottuln, TuS Recke, SuS Stadtlohn, Warendorfer SU, Vorwärts Wettringen III, BSV Roxel II, Eintracht Coesfeld II, DHG Ammeloe/Ellewick und TV Emsdetten

Münsterlandklasse (Bezirksklasse) Frauen: SG Handball Ibbenbüren III, SC Hörstel, Sparta Münster II, SG Handball Steinfurt II, Preußen/Borussia Münster, SC Nordwalde, Borussia Darup, SW Havixbeck, SG Sendenhorst, VfL Ahaus, Falke Saerbeck und TV Friesen Telgte

Kreisliga Männer: SG Handball Steinfurt II, SuS Neuenkirchen II, SuS Stadtlohn, SC DJK Everswinkel II, Arminia Ochtrup II, SG Handball Steinfurt II, SC Münster 08 II, Eintracht Hiltrup II, SG Handball Ibbenbüren III, Jahn Rheine, Adler Münster II, Warendorfer SU II und VfL Sassenberg

1. Kreisklasse Männer Staffel Ost: SG Sendenhorst II, TV Friesen Telgte II, SV Mauritz, WSU III, Ascheberg/Drensteinfurt II, BSV Roxel II, Handball Ibbenbüren V und Sparta Münster III

Kreisklasse Frauen Staffel Ost: SV Mauritz, Warendorfer SU II, SC DJK Everswinkel III, Adler Münster, VfL Sassenberg II, Gremmendorf/Angelmodde II und Preußen/Borussia Münster II