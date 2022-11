Starke Abwehr sichert dem TV Friesen Telgte den Sieg gegen ASV Senden II

Rechtsaußen Dean Wessel beteiligte sich mit einem Treffer am Torfestival gegen die zweite Mannschaft des ASV Senden.

Am Ende war es wieder ein schönes Spektakel – etwas wild, mit vielen Toren. Der Sieg des TV Friesen gegen den ASV Senden II war schon sicher, bei den Gastgebern stand die junge Garde auf der Platte, es ging noch mal rauf und runter. Auch der Telgter A-Jugendliche Till Kerstiens durfte wieder sein Törchen machen, und als Ole Wichmann mit seinem Treffer in der Schlusssekunde die 40-Tore-Marke knackte, flippten seine Teamkollegen auf der Bank beinahe aus. „Der Spirit der Truppe ist einfach geil“, strahlte Trainer Sebastian Seitz nach dem klaren Erfolg in der Handball-Münsterlandliga gegen das Team seines Bruders Alexander Seitz.

Wieder rund 150 Zuschauer

Das Ergebnis von 40:32 (15:12) vor wieder rund 150 Zuschauern täuscht darüber hinweg, dass sich die Friesen diesen Erfolg vor allem über die Abwehr verdienten. „Ja, wir hatten eine sehr aktive Deckung“, sagte Sebastian Seitz. „Und wir hatten zwei sehr, sehr starke Torhüter“, lobte er Jan Deppe (erste Halbzeit) und Sebastian Austrup (zweite). Immer wieder kamen die Hausherren über den Gegenstoß und die schnelle Mitte zu Torerfolgen. „Der Gegner musste mehr für seine Tore tun als wir“, meinte der Friesen-Coach.

Nur kurz gewackelt

Mit drei Treffern führte Lars Enzner sein Team zu einer 4:1-Führung. Die bauten die Telgter auf 9:4 aus, ehe Senden vor der Pause auf drei Tore herankam. In dieser Phase wackelten die Friesen, erhöhten nach dem Seitenwechsel aber schnell auf 22:14 (38.). Die Gäste um den ehemaligen Oberliga-Torjäger Hendrik Kuhlmann, der zehnmal erfolgreich war, ließen sich zwar zunächst nicht richtig abschütteln. Näher als auf fünf Tore kamen sie aber nicht mehr ran.

Im Derby gastiert Telgte am kommenden Samstag (19 Uhr) in Everswinkel.

TV Friesen: Deppe, Austrup – Enzner (7), Kostovski (7), Kuschmann (7/3), Börger (4), Jashari (4), Hotte (3/1), Nahrup (3), Langenberg (1), Wichmann (1), Kerstiens (1), Große-Schute (1), Wessel (1), Altepost, Grundmann.