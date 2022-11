Starke Konkurrenz von auswärts beim RV Telgte-Lauheide

Das Vielseitigkeitsreiten ist ja eigentlich eine typische Outdoor-Sportart. Aber was machen die Buschreiter, wenn es draußen zu nass und zu kalt ist? Ganz einfach: Man holt den Wald in die Halle. So geschehen beim Hallengeländeturnier des RV Telgte-Lauheide am Wochenende auf der Reitanlage Korte. Neben einem Geländereiter-Wettbewerb für die Einsteiger in den Vielseitigkeitssport wurden zwei Stilgeländeritte der Klassen E und A angeboten.

Drei Geländestrecken

Dafür baute das fleißige Helferteam des Vereins rund um Parcourschef Helmut Korte in der Vereinshalle gleich drei verschiedene Geländestrecken auf. Den Teilnehmern gefiel besonders die anspruchsvoll, aber fair gebaute Strecke des Stilgeländeritts der Klasse A von rund 1000 Metern Länge. Und auch die Rahmenbedingungen stimmten. Unter anderem konnten die Reiter jeweils am Vormittag ihre Pferde mit der Halle und einigen Hindernissen vertraut machen. Die Starterfüllung war sehr gut, vor allem am Sonntag in den beiden Abteilungen des A-Geländes mit 57 Paaren.

Da Hallen-Geländeritte relativ selten ausgeschrieben werden, kamen die Teilnehmer aus ganz Westfalen und nahmen dafür auch längere Anfahrtswege in Kauf. Entsprechend stark war für die heimischen Reiter auch die auswärtige Konkurrenz.

Mit der Note 7,6 erreichte Damira Iskakova (RV Gustav Rau Westbevern) mit Little Star Platz sechs im Geländereiter-Wettbewerb. Foto: Hartwig

Im Geländereiter-Wettbewerb war Lisa Schulze Zumkley (RV Bösensell) mit ihrem Reitpony Dagalier nicht zu schlagen. Sie siegte mit der Wertnote 8,3. Dass ihr Erfolg kein Zufallstreffer war, bewies die Sendenerin in der ersten Abteilung des nachfolgenden Stilgeländeritts der Klasse E. Das Paar gewann mit der Note 8,5. Die Ehre der Gastgeber hielt in dieser Abteilung Sophie Luise Kastner hoch, die mit Einstein Platz sieben (7,5) belegte. Auch die zweite Abteilung ging mit Alexa Klein (RV Stommeln) und Merlyn (8,0) an ein auswärtiges Paar. Beste Teilnehmerin aus dem Kreis Warendorf war Sina Rötten vom RV Telgte-Lauheide mit Pünktchen auf Rang sechs (7,6).

Elisa Holtmann auf Platz drei

Mit einer starken Runde und der hohen Wertnote von 8,5 sicherte sich Jonas Korte (RV Lienen) mit Rocko Goldstar die erste Abteilung des Stilgeländeritts der Klasse A. Elisa Holtmann (RV Gustav Rau Westbevern) und Cavani B landeten auf dem dritten Platz (8,2). In der zweiten Abteilung reichte Charlotte Burbank (RV Lüdinghausen) und Avenir die Note 8,4 zum Sieg. Beste Reiterin aus dem Kreis war Charlott Elise Köhler (RV Albersloh) mit Sambaman K auf dem siebten Platz (7,4).

„Wir sind sehr zufrieden. Wir haben guten Sport gesehen mit einem guten Notendurchschnitt. Und es gab keine erwähnenswerten Unfälle“, bilanzierte Turnierleiterin Andrea Korte.