Starke Leistung des TV Friesen Telgte gegen SC Nordwalde wird nicht belohnt

Der TV Friesen zeigte gegen den SC Nordwalde, eines der Topteams in der Münsterlandklasse, eine starke Vorstellung. Die wurde aber nicht belohnt. Die Telgterinnen verloren in der Dreifachhalle mit 21:27.

Die Handballerinnen des TV Friesen zeigten gegen den SC Nordwalde, eines der Topteams in der Münsterlandklasse, eine starke Vorstellung. Die wurde aber nicht belohnt. Die Telgterinnen verloren in der Dreifachhalle mit 21:27 (13:12). „Sehr schade. Aufgrund unserer Gesamtleistung hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Aber Nordwalde war in wenigen Phasen etwas abgezockter und hatte das nötige Glück“, sagte Trainer Henning Voß.

Seine Mannschaft begann stark, kam mit zunehmender Spieldauer in der 5:1-Deckung immer besser mit der Kreisläuferin zurecht und spielte im Angriff sehr variabel. Die 13:12-Führung zur Halbzeit wertete Voß als „absolut verdient“. Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließen die Telgterinnen in der Abwehr etwas nach. Nordwalde wendete das Blatt. Bis zum Schluss aber machten die Friesen-Damen dem Favoriten das Leben schwer.

Friesen-Tore: Weißbach (6), C. Bockelmann (5/4), Neugebauer (3), J. Zimmermann (2), L. Zimmermann (1), Münsterkötter (1), Befeldt (1), Christ (1), Schulte (1).