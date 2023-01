Starker Endspurt sichert der SG Telgte-Wolbeck den Heimsieg gegen Hagen

Ihre kleine Erfolgsserie haben die Telgte-Wolbeck Baskets auch nach dem Jahreswechsel verlängert. Mit dem 67:54 (33:35) gegen BBA Hagen II feierte die Spielgemeinschaft den fünften Sieg in Folge. Das Team von Marc Schwanemeier beendet die Hinrunde in der 2. Regionalliga überraschend weit oben auf dem vierten Platz – sechs Punkte vor einem Abstiegsrang. „Es bleibt aber eng“, warnt der Coach.

Also zählt jeder Erfolg. Wen stört es da schon, dass Schwanemeier das Spiel am Samstagabend in Wolbeck als „Arbeitssieg“ einstufte. „Wir sind noch nicht wieder in den Rhythmus gekommen, den wir vor Weihnachten hatten. Wir haben viele Grundfehler gemacht“, so der Trainer. „Wir haben ungefähr 30 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu kommen.“

Den Heimsieg sicherten sich die Baskets erst im letzten Viertel, in das sie mit einem Zehn-Punkte-Rückstand gingen. Bis dahin liefen sie den ersatzgeschwächten Gästen, die ohne ihre unumstrittene Führungskraft, ihren US-Amerikaner, auskommen mussten, meistens hinterher. Nach dem ersten Viertel lag Telgte-Wolbeck mit 12:17 hinten, zur Halbzeit mit 33:35 und nach dem dritten Viertel sogar mit 41:51.

Dann begann die Aufholjagd. „Hagen wurde müde, gleichzeitig ist bei uns der Knoten geplatzt. Im dritten Viertel war der Korb noch wie zugenagelt“, sagte Schwanemeier. In den letzten zehn Minuten, in denen Hagen nur noch drei Punkte gelangen, verkürzten die Baskets auf 47:51 (32.), glichen zum 54:54 aus (37.) und machten mit einem phänomenalen Endspurt den Sieg perfekt.

Telgte-Wolbeck: Oguama (21), Sim. König (18), Krapp (7), Sieg (7), F. Blome (6), Patte (4), Burrichter (2), Petrov (2), Anssari.