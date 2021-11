Statistik spricht klar für SG Telgte und gegen SVE Heessen

Als Tabellendritter fährt die SG Telgte am Sonntag (Anstoß 15.15 Uhr) nach Hamm zum Zwölften. Der SVE Heessen hat dreimal hintereinander verloren und von den letzten sieben Spielen nur eins gewonnen. Dass die Truppe seit Wochen schwächelt, kann sich Frank Busch nicht erklären. „Die haben eigentlich einen sehr, sehr guten Kader. Die gehen drauf wie die Feuerwehr“, sagt der SG-Trainer. „Wir müssen gut verteidigen und die Zeit für uns spielen lassen.“ Genug Selbstvertrauen haben sich die Telgter geholt. Dreimal in Folge haben sie zuletzt gewonnen, seit fünf Spielen sind sie ungeschlagen. „Trotzdem wird das eine enge Kiste in Hamm“, warnt Busch. Niclas Tewes, glücklicher Siegtorschütze beim jüngsten 3:2 gegen Drensteinfurt, hat sich wieder verletzt. Er fällt ebenso aus wie weiterhin Kapitän Martin Röös und Stammkeeper Sebastian Mende. Kevin Wolf (Fortbildung) fehlt laut Busch „zu 90 Prozent“. Lukas Kleinherne kehrt zurück. Auch Josef Maffenbeier hat wieder trainiert – sein Einsatz ist nicht ausgeschlossen.