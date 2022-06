Stephan Dietzmann: „Es könnte nicht besser laufen“

Die SG Telgte surft gerade auf einer Erfolgswelle: Die erste Mannschaft auf Platz drei in der Bezirksliga, die Zweite und Dritte steigen jeweils auf. Im Interview spricht der Vereinsvorsitzende Stephan Dietzmann über den Höhenflug.

Die SG Telgte II bejubelt den Meistertitel und den Aufstieg in die Kreisliga A. Die Telgter spielten in Alverskirchen zwar 25 Minuten lang mit elf gegen neun, mussten aber lange zittern, bis sie auf die Siegerstraße einbogen.

Läuft gerade bei den Männern der SG Telgte: Die erste Mannschaft beendete die Bezirksliga-Saison auf dem dritten Platz, die Zweite und Dritte sind als Meister der Kreisliga B und Kreisliga C in die A-Liga und B-Liga aufgestiegen. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat sich mit dem frisch wiedergewählten SG-Vorsitzenden Stephan Dietzmann über den Höhenflug unterhalten.

Es ist gerade bestimmt sehr angenehm, Vorsitzender der SG Telgte zu sein.

Dietzmann: Ja, sportlich ist das wunderbar. Es könnte nicht besser laufen. Die B-Jugend müssen wir auch erwähnen, die am Samstag im Entscheidungsspiel den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen kann. Dann hätten wir mit den C-Junioren zwei Jugendmannschaften in der Bezirksliga.

Hatten Sie mit einer solchen Saison der drei Seniorenmannschaften gerechnet oder darauf gehofft?

Dietzmann: Nein, in dieser Form ganz sicher nicht. Die Erste hat äußerst positiv überrascht. Bei der Zweiten wussten wir, dass sie oben mitspielen kann. Aber um Erster zu werden, braucht man auch Glück. Bei der Dritten hat sich im Laufe der Saison gezeigt, dass sie Potenzial hat. Mit Platz eins konnte aber niemand rechnen. Umso schöner ist das jetzt – für alle drei Mannschaften.

Das einzige Problem: Diese Saison ist schwer zu toppen.

Dietzmann: Nee, das wird nicht möglich sein. Bei der Ersten hoffen wir, dass sie das Ergebnis halbwegs bestätigen kann. Bei den anderen beiden Mannschaften zählt nur, dass sie sich in den Ligen halten.