SV Ems meldet Mädchenmannschaft

Für die neue Saison hat die Jugendabteilung des SV Ems Westbevern auch eine Fußball-Mädchenmannschaft gemeldet. Alle Spielerinnen der Jahrgänge 2011 und jünger, die bereits bei den Jungen mitspielen, und alle Interessierten sind am Freitag (5. August) zum Training um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in Vadrup eingeladen. Carsten Henrichmann, der bereits in früheren Jahren Mädchenteams des SV Ems trainiert hat und zuletzt die Westbeverner Damen zusammen mit Jürgen Roreger betreut hat, ist Übungsleiter der neuen Mädchenmannschaft. Weitere Informationen gibt es bei Jugendleiter Berni Niemann unter

