SV Mauritz klar besser als die SG Telgte II

Diesmal gab es nichts zu holen für die SG Telgte II. Der Aufsteiger in die A-Liga zog beim Spitzenreiter klar und verdient den Kürzeren.

Lars Greshake erzielte den einzigen Treffer für die SG Telgte II in Mauritz.

„Das war definitiv verdient“, begann Björn Busch sein Fazit zum Auswärtsmatch der Telgter Reserve. „Mauritz war sehr gut – mit schönen Abläufen und total effektiv. Mit das Stärkste, was wir bisher gespielt haben.“ Kein Wunder also, dass die Münsteraner ihr Heimspiel deutlich mit 6:1 (2:0) gewannen.

„Die ersten zehn Minuten waren in Ordnung“, befand der SG-Coach. Dann brachte der Spitzenreiter eine gute Tiefe in sein Spiel und ging durch Torjäger Wenzel Voss auch zügig in Führung (12.). 20 Minuten später erhöhte Stefan Nienaber auf 2:0.

In der zweiten Hälfte ging Routinier und Ex-Preußen-Akteur Benjamin Siegert in die Zentrale des Gastgeberspiels und führte sein Aufgebot zu weiteren vier Treffern. Zweimal Hönicke (51./74.), erneut Nienaber (68.) sowie ein zweites Mal Voss (89.) trugen sich dabei in die Torschützenliste ein.

Den einzigen SG-Treffer erzielte Lars Greshake in der 83. Minute. Zudem sorgte der eingewechselte Akteur noch zweimal für Gefahr vor dem Mauritzer Gehäuse.

SG II: Augustin – Wolters, Winkelnkemper, Krolikows­ki, Lassak (42. Art. Krasniqi) – Cevik, Starzonek, Brüning (57. Greshake), Hemesath – Allmich (62. Kouba), Keller. Tore: 1:0 Voss (12.), 2:0 Nien­aber (32.), 3:0 Hönicke (51.), 4:0 Nienaber (68.), 5:0 Hönicke (74.), 5:1 Greshake (83.) und 6:1 Voss (89.).