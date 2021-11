Tabellenführer TSV Handorf gegen Überflieger Ems Westbevern

Tabellenführer gegen die Mannschaft der Stunde – so lautet das Topspiel in dieser Runde. Stoppt Spitzenreiter TSV Handorf die Siegesserie von Ems Westbevern? Die Gäste sind fest entschlossen, auch in Handorf zu punkten.

Dass die spielstarke Mannschaft des TSV Handorf vorne in der Tabelle der Fußball-Kreisliga A mitmischt, war zu erwarten. Überraschender ist der fünfte Rang des SV Ems Westbevern. Nur fünf Zähler liegt die Elf von Trainer Andrea Balderi hinter dem TSV, der als Spitzenreiter den Druck der Verfolger VfL Sassenberg und BW Beelen spürt. Tabellenführer gegen die Mannschaft der Stunde – so lautet am Sonntagnachmittag das Topspiel des zehnten Spieltags.

Torverhältnis spricht für sich

Fünf Siege in Folge haben die Westbeverner in diese Position gebracht. „Alle freuen sich und sind heiß auf das Spiel. Wir haben nichts zu verlieren, wollen Handorf aber alles abverlangen und nach Möglichkeit auch etwas Zählbares mitnehmen“, sagt Balderi. „Wir haben uns bisher alles selbst erspielt und erarbeitet. Wichtig ist, dass wir im Abwehrverbund kompakt stehen, aber auch selbst die Initiative nach vorne ergreifen.“ Die Stärken der noch ungeschlagenen Handorfer seien das Spiel in die Tiefe und die Standards. Das TSV-Torverhältnis von 32:5 spricht für sich.

Balderi fordert, dass sich seine Mannschaft dem Favoriten mutig entgegenstellt. „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen Teams von oben bestehen können. Wir müssen uns nicht verstecken, sollten nur vom Anpfiff an präsent sein.“ Lasse sein Team die Gastgeber gewähren, werde es sehr schwer, die Offensivkraft zu stoppen.

Der Emser Coach konnte in dieser Woche aufgrund einer Erkältung das Training nicht leiten. Das übernahmen zwei Spieler. In Handorf steht Balderi wieder an der Seitenlinie. Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Offen ist noch, ob Steffen Kötter (Fußverletzung) mitwirken kann.