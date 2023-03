Telgte holt gegen Wessum drei wichtige Punkte für Klassenerhalt

Mit diesem Überraschungscoup war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen: Im Heimspiel gegen den Tabellendritten Union Wessum haben die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte einen 1:0 (1:0)-Erfolg gelandet. Ein Dreier, der noch sehr wichtig werden kann im Kampf um den Klassenerhalt. Damit ist die Elf aus der Emsstadt zunächst einmal an Wacker Mecklenbeck II vorbeigezogen – und das eine Woche vor dem Kellerduell in Münster.

Man merkte den Gastgeberinnen an, dass sie personell inzwischen wieder ein wenig besser aufgestellt sind. In der ersten Hälfte ließen sie so gut wie nichts vor ihrem eigenen Kasten zu. Wessum kam zu keiner hochprozentigen Möglichkeit.

Auf der anderen Seite gelang Christina Heinze in der 25. Minute der spielentscheidende Treffer. Sie war per Kopfball erfolgreich.

In der zweiten Halbzeit verteidigten die SG-Fußballerinnen ihren Vorsprung mit viel Leidenschaft. Und immer, wenn die Gäste aus dem Westmünsterland gefährlich vor dem SG-Gehäuse auftauchten, stand Torhüterin Vera Heinker richtig.

„Von der Einstellung her war das ganz hervorragend“, freute sich Coach Friedhelm Mors. „Wir standen komprimiert auf 30 Metern. Jeder hat gekämpft. Vor der Gemeinschaft her war das sehr gut. Nächste Woche im Sechs-Punkte-Spiel in Mecklenbeck müssen wir nachlegen.“

In der Nachspielzeit fiel dann aber doch noch ein Wermutstropfen in den SG-Freudenbecher. Sarah Fipke zog sich an der Außenlinie eine Knieverletzung zu und musste vom Feld getragen werden. Möglicherweise wird die Leistungsträgerin für längere Zeit ausfallen.

SG-Damen: Heinker – Ix, Mors, Melchert, Curtis (82. Kleinfeld) – Baysal, Rodrigues Santos, Heinze, Honermann (89. Joswowitz), Deipenwisch (53. Focke) – Fipke. Tor: 1:0 Heinze (25.).