Telgte II holt einen Punkt in doppelter Unterzahl

Die SG Telgte II hat sich unter ungewöhnlichen Umständen das vierte Unentschieden der laufenden Saison gesichert. Beim 1:1 (1:0) gegen den VfL Sassenberg mussten die Emsstädter die gesamte zweite Spielhälfte in doppelter Unterzahl bestreiten.

Can Cevik brachte seine Farben in der 23. Minute in Führung. Kurz vor der Pause sah der Mittelfeldspieler wegen eines überharten Foulspiels die Rote Karte. Auf dem Weg in die Kabinen wollte Lucas Lassak diese Situation noch einmal mit dem Unparteiischen diskutieren und sah dafür Gelb-Rot. „Ein Bärendienst, den er uns da erwiesen hat“, befand Coach Björn Busch später.

Im 4:3:1-System versuchten die Gastgeber den dünnen Vorsprung zu verteidigen, was ihnen auch gut gelang. Torhüter Tim Augustin parierte mehrmals großartig und in der Schlussminute klärte David Krolikowski auf der eigenen Linie.

So blieb es beim einzigen Gegentreffer durch Stefan Wortmann in der 55. Minute. Ansonsten agierten die Gäste teilweise zu hektisch, um zum Siegtreffer zu kommen.

SG II: Augustin – Lassak, Winkelnkemper, Krolikowski, Greshake (46. Brombach) – Kouba, Starzonek (90.+2 Busch), Cevik, Knemöller – Holthusen (58. Hemesath), Keller (88. Brüning). Tore: 1:0 Cevik (23.), 1:1 Wortmann (55.).