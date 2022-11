Telgte II will bei Primus Warendorf nicht mauern

Viel schwerere Aufgaben gibt es derzeit in der Fußball-Kreisliga A1 kaum. Wenn Aufsteiger SG Telgte II am Samstag zur WSU fährt, wissen die Emsstädter, dass sie es mit einem heißen Titelaspiranten zu tun bekommen.

A-Ligist SG Telgte II steht am heutigen Samstag vor einer hohen Hürde. Um 15.30 Uhr stellt sich das Team bei Spitzenreiter Warendorfer SU vor. „Wir werden nicht so wild mauern wie gegen Sendenhorst“, lässt sich Coach Björn Busch ein wenig in die Karten schauen. „Wir versuchen, es nicht zu einer reinen Abwehrschlacht werden zu lassen. Wir wollen mutig dagegen halten.“ Aber der Telgter Übungsleiter lässt auch keinen Zweifel an der Schwere der Aufgabe: „Die WSU gehört zu den Top-Drei-Clubs der Liga.“ Stolze 49 Treffer haben die Kreisstädter in ihren bisherigen 14 Begegnungen schon erzielt und 2022/23 erst eine Niederlage einstecken müssen. Die SG-Reserve wird ohne Dan Kouba (fünfte Gelbe Karte), Max Brüning (Trainingsrückstand), Leon Brombach (beruflich verhindert) und Tillmann Knemöller (Urlaub) auskommen müssen. Im Gegenzug werden Keno Lubeseder und Jan Plagge aus der ersten Mannschaft die Zweitvertretung verstärken.