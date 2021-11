Telgte-Wolbeck II als Sammelbecken für Rückkehrer und Routiniers

Drei Spiele, drei Siege, Spitzenreiter in der Landesliga – so sieht ein gelungener Saisonauftakt aus. Die Westfälischen Nachrichten sprachen mit Ralf Paulsen, Coach der SG Telgte-Wolbeck II, über die Gründe für den famosen Start des Aufsteigers und über dessen Perspektiven.

Nach drei Spieltagen ist die SG Telgte-Wolbeck II das einzig noch verlustpunktfreie Team in der heimischen Basketball-Landesliga (Gruppe 7). Drei Spiele, drei Siege – so sieht ein Saisonstart nach Maß aus. „Wir haben phasenweise gut funktioniert, hatten aber auch eine Schwächephase dabei“, bilanziert Coach Ralf Paulsen, der das Aufgebot 2020 von der Bezirksliga in die Landesliga geführt hat.