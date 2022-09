Telgter Damen sind derzeit nicht landesliga-tauglich

Nach vier Spieltagen stehen die Fußballerinnen der SG Telgte ohne Punktgewinn und mit 2:18 Toren am Ende der 14er-Klasse. „Was wir momentan zeigen, ist kein Landesliga-Niveau“, räumte dann auch Coach Friedhelm Mors nach der 0:4 (0:2)-Heimniederlage gegen die zweite Mannschaft von Wacker Mecklenbeck unumwunden ein. „Aufgrund von Urlaub und Verletzungen kommt derzeit kein Mannschaftsgefüge zusammen. Wir müssen jede Woche neu an der Aufstellung basteln. Allein schon an der Tatsache, dass Torhüterin Catia Rodrigues Santos auf der so wichtigen Sechserposition spielen muss, zeigen sich unsere Probleme.“

Eine Woche nach der Spielabsage in Wessum mussten die Emsstädterinnen fast schon mit dem letzten Aufgebot ins zweite Heimspiel der noch jungen Saison gehen. Mit Comebackerin Sandra Brambrink in der Spitze und drei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft versuchte die SG-Elf, was möglich war, stand aber letztlich auf verlorenem Posten.

Halbchancen von Rodrigues Santos und Leona Mors sowie ein Fernschuss von Janina Kachel blieben die einzige Ausbeute an diesem verregneten Sonntag im Takko-Stadion. Auf der anderen Seite stand ein Münsteraner Ensemble, das auch nicht die Sterne vom Himmel spielte, aber deutlich feldüberlegen war und viermal ins Netz traf, wobei das erste Tor von Malin Lenger (26.) umstritten war – ihm soll ein Handspiel vorausgegangen sein. Alicia Pelz erhöhte drei Minuten später auf 0:2.

Nach dem Seitenwechsel ging dem 0:3 (48.) durch Lenger ein Torwartfehler vor­aus. Lina Heitzig (84.) machte den Deckel drauf. In den letzten fünf Minuten musste die SG in Unterzahl agieren, als die angeschlagene Verena Melchert das Feld verließ und keine Einwechselspielerin mehr zur Verfügung stand. „Es war ein Grottenkick von beiden Mannschaften“, urteilte Mors.

SG-Frauen: Heinker – Ix, Mors, Melchert, Joswowitz (58. Prinz) – Rodrigues Santos, Krcic, Zhorzel (46. Deipenwisch), Kachel (62. Heinze), Hilgenhöner – Brambrink. Tore: 0:1 Lenger (26.), 0:2 Pelz (29.), 0:3 Lenger (48.), 0:4 Heitzig (84.).