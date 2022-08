Telgter Damen sind Gruppensieger in der 1. Kreisklasse

Die Damen der SG Grün-Weiß Telgte haben die Sommerrunde mit einem souveränen 6:0-Sieg bei der TG Selm beendet. In den Einzeln siegten Charlotte Borkmann (6:0, 6:2) und Heike Eickholt (6:2, 6:1) deutlich. Emily Hardes (6:2, 7:5) und Karla Hartmann (3:6, 6:3, 10:5) mussten etwas länger kämpfen, setzten sich aber am Ende durch. Auch die beiden Doppelpunkte gingen klar an die Telgterinnen. Als Gruppensieger in der 1. Kreisklasse mit 9:1 Punkten dürfen die GW-Damen in der nächsten Sommersaison in der Kreisliga aufschlagen.